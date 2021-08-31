Владельцы редких автомобилей показали свои сокровища

Редкие янгтаймеры, классические автомобили и спорткары... На территории музея-усадьбы "Архангельское" состоялся фестиваль "Автокультура". По словам организаторов, цель проекта - формирование и популяризация автомобильной культуры в России, развитие бережного отношения к редким экземплярам и общее повышение автомобильной грамотности. Среди гостей выставки не только коллекционеры и владельцы раритетных машин, но и энтузиасты, интересующиеся данной темой.
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