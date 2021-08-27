Почти сто нигерийских школьников, похищенных из исламской семинарии в городе Тегина три месяца назад, воссоединились со своими родителями. По их словам, им пришлось продать свои дома и другое имущество, чтобы собрать деньги на выкуп.

Самому младшему из похищенных детей — пять лет.

По разным данным, от одного до шести школьников погибли в заточении.

С декабря прошлого года вооруженные группировки похитили около тысячи детей из разных школ. Большинство были отпущены после переговоров, но некоторых до сих пор прячут в лесах.