Напиться с собакой

В Лондоне открылся бар для собаководов и их питомцев. Посетителям предлагают двойное меню: там есть коктейли для людей и «щентейлы» (puptails) для животных. Собачьи напитки, как говорят бармены, готовят из натуральных ингредиентов. Они называются как и настоящие коктейли: «Секс на пляже», «Кровавая Мэри», — но алкоголя в них нет. В отличие от коктейлей для хозяев.
Владелец бара Джейми Суон говорит, что рассматривает это заведение как своего рода клуб для собак и людей, место для встреч и отдыха. Особенно это актуально в условиях карантина, когда собаководы минимизируют общение с другими людьми, — говорят работники бара.
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