У японских берегов разломился надвое сухогруз

У японских берегов потерпел крушение сухогруз. Судно водоизмещением около 40 тысяч тонн под флагом Панамы направлялось из Таиланда в Хатинохе северной префектуры Аомори и село на мель в районе порта. В корпусе образовалась трещина, и оно буквально разломилось на две части. В результате произошла утечка топлива. Все члены экипажа (21 гражданин Китая и Филиппин) были спасены.
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