"Люцифер" принес в Италию адскую жару

Антициклон "Люцифер" принес в Италию новую волну жары: в 15 городах, включая Рим, объявлен красный уровень погодной опасности, а на юге страны вновь разгорелись лесные пожары.

В среду температура в городе Флоридия на итальянском острове Сицилия достигла 48,8 градуса Цельсия. Это абсолютный максимум, который когда-либо был зафиксирован в Европе. Ранее европейским температурным рекордом считались 48 градусов, зарегистрированные в 1977 году в Афинах.

По прогнозам метеорологов, жара в Италии не спадет как минимум до 15 августа. Министерство здравоохранения призвало жителей охваченных зноем регионов оставаться дома, ограничить физические нагрузки и пить больше воды.