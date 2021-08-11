"Люцифер" принес в Италию адскую жару

Антициклон "Люцифер" принес в Италию новую волну жары: в 15 городах, включая Рим, объявлен красный уровень погодной опасности, а на юге страны вновь разгорелись лесные пожары.
В среду температура в городе Флоридия на итальянском острове Сицилия достигла 48,8 градуса Цельсия. Это абсолютный максимум, который когда-либо был зафиксирован в Европе. Ранее европейским температурным рекордом считались 48 градусов, зарегистрированные в 1977 году в Афинах.
По прогнозам метеорологов, жара в Италии не спадет как минимум до 15 августа. Министерство здравоохранения призвало жителей охваченных зноем регионов оставаться дома, ограничить физические нагрузки и пить больше воды.
Другие No Comment
Чемпионат по очистке креветок
Лиссабон: возвращение "дельфинов Тежу"
Люди и животные спасаются от огня
Огонь подступает к Афинам
Сотни депутатов принесли присягу
НПО ищут порт для 555 мигрантов
Фестиваль звонарей "Перед Спасом" прошел на берегу Волги
Слезы радости в воздушной гавани
Наводнения в Афганистане, десятки погибших
На Пелопоннесе тушат лесные пожары
Картины на рисовых полях в честь Олимпийских игр
Потасовка в парламенте из-за "Зелёного паспорта"
Монахов прививают от коронавируса
Кукольный театр напомнит о сирийских беженцах
В Сиднейском зоопарке родился коалёнок