Лиссабон: возвращение "дельфинов Тежу"

Дельфины вернулись в устье реки Тежу в Лиссабоне, где ранее загрязнённая вода очистилась благодаря карантинным ограничениям, которые привели к сокращению судоходства.
"В настоящее время мы можем видеть их почти ежедневно. ранее они появлялись иногда спонтанно, но теперь намного чаще и регулярнее", - говорит Инес Матадо, биолог и гид по морским прогулкам для наблюдения за морскими видами у побережья Лиссабона.
Здесь можно встретить даже больших дельфинов афалин с серыми оттенками, но чаще - обычных дельфинов, с тонким черно-белым телом, коротким и острым носом, Они могут достигать двух метров в длину и весить более сотни. килограммы.
Возвращение морских млекопитающих, которые перемещаются группами из взрослых дельфинов и новорожденных, вызывает восторг у туристов и жителей столицы.
"Мой отец рассказывал нам, что их можно было наблюдать в Тежу в конце 50-х - начале 60-х, но потом временем они исчезли", - признается Леонор Сардинья, одна из первых участниц экскурсий, которые с пятницы организует Лиссабонский океанариум.
Уже в прошлом году власти Лиссабона приветствовали в пресс-релизе, опубликованном на своём веб-сайте, "возвращение дельфинов Тежу", которые когда-то плавали в этой части реки, берущей начало в Испании и пересекающей Португалию, прежде чем влиться в Атлантический океан.
С начала пандемии в 2020 году дельфинов видели в нескольких местах на планете, где их присутствие было необычным: например, в водах между Гонконгом и Макао в Китае или в проливе Босфор в Стамбуле в Турции.
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