Жители Таиланда требуют отставки премьер-министра

18 июля сотни людей вышли на улицы Бангкока с требованием отставки премьер-министра Таиланда. Полиция разгоняла манифестантов резиновыми пулями, слезоточивым газом и водометами.

Протестующие обвиняют Праюта Чан-Очу — военного, пришедшего к власти в 2014 году в результате переворота — в неэффективном управлении страной во время пандемии коронавируса и требуют перенаправить бюджет, выделяемый на содержание армии и королевской семьи, на борьбу с COVID-19. Они также выступают за использование в Таиланде вакцин на основе мРНК.

18 июля в Таиланде было зарегистрировано 11 397 случаев заражения коронавирусом и 101 смерть — это абсолютный антирекорд за всё время пандемии. Больницы в стране загружены до предела, а единственной одобренной вакциной до недавнего времени была китайская Sinovac. В прошлом месяце медицинских работников начали прививать вакциной AstraZeneca местного производства.

В прошлую пятницу правительство Таиланда опубликовало новый закон, запрещающий массовые собрания с участием более пяти человек. Нарушителям грозит два года тюрьмы и штраф в 40 000 бат — это около тысячи евро.