Собаки Тильды Суинтон получили премию в Каннах

"Собачья пальмовая ветвь" в Каннах в этом году досталась спаниелям британской актрисы Тильды Суинтон. Собаки снимались вместе с ней и ее дочерью Онор в фильме "Сувенир. Часть 2" режиссера Джоанны Хогг. По словам актрисы, на своем опыте она поняла, что для съемок лучше приглашать своих собственных собак, так как они знают хозяина. Эту премию основал в 2001 году британский журналист Тоби Роузом.