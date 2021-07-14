Реки вместо дорог: ненастье накрыло восток Бельгии

Непрекращающиеся вот уже несколько дней ливни вызвали наводнения в провинции Льеж на востоке Бельгии.

Искорёженные автомобили, развороченный асфальт и мощные потоки грязной воды, сметающие все на своём пути. Такую картину наблюдали жители деревушки Мери. Там из берегов вышла местная река, вода хлынула на улицы, застав людей врасплох. Дома затопило за считанные минуты. Некоторые сильно повреждены.

Ненастье в ближайшее время не отступит. Как прогнозировали синоптики, в среду в этом районе должно было выпасть до 100 мм осадков. В провинции объявлен красный уровень опасности погодных условий.