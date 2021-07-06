В Дании построили самый высокий в мире замок из песка. Сооружение высотой 21 метр и 15 сантиметров возвышается на пляже в городке Блохусе, что на севере страны.
Над ним трудились 30 скульпторов под руководством Уилфреда Стиджера из Нидерландов. Чтобы сделать строение более устойчивым, его выполнили в форме пирамиды, заложив в основу деревянную конструкцию.
Для возведения гигантского шато потребовалось почти пять тонн песка и несколько сотен килограммов глины.
Датский замок занесён в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Предыдущий рекорд - с сооружением на три с половиной метра ниже - был установлен в Германии в 2019 году.
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