В Париже пиццу вам приготовит робот

В парижском квартале Бобур 5 июля открылось роботизированная пиццерия. Прием заказов, изготовление пиццы, нарезка и укладка - все полностью механизировано. На то, чтобы создать эту технологию ушло порядка восьми лет. Один из изобретателей Pazzi robot Себастьян Роверсо называет свое детище французским чудом. Цена пиццы варьируется от 7 до 13,5 евро.