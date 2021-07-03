Бразилия: расследование против президента Болсонару

Бразильцы - против Жаира Болсонару и его политики по борьбе с коронавирусом: протесты не утихают по всей стране. Их участники призывают объявить импичмпент президенту и требуют от правительства закупить вакцин против COVID-19, оказать экстренную помощь населению, вернуть программы социальной поддержки в период пандемии, соблюдать права граждан на образование и здравоохранение.
На первых этапах распространения инфекции Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения и высмеивал соцаильную дистанцию и на многих мероприятих появлялся без маски. По словам Болсонару, решение уйти на самоизоляцию принимают только слабые люди.
В июле прошлого года он сам заразился COVID-19, но болезнь прошла без поражения лёгких. В апреле сенат Бразилии начал расследование действий президента в связи с пандемией. А в субботу Федеральный верховный суд Бразилии дал санкцию на проведение расследования против Жаира Болсонару по подозрению в должностном преступлении в процессе закупки 20 млн доз индийской вакцины от коронавируса Covaxin.
Другие No Comment
"Спасите спасательный круг !"
Протесты против выхода Турции из Стамбульской конвенции
Канадский город спасается от пожара
Пекин: мега-шоу в честь 100-летия Компартии Китая
Токио: TeamLab приглашает на виртуальный "Садовый участок"
Дубай: погрузиться в полотна Ван Гога виртуально
Британская Колумбия: спасение от жары - в бассейне
Танец страсти: без зрителей и без партнёров
Несмотря на возраст: королевские обязанности никто не отменял
Мьянма: наркотики превратились в дым
Инсбрук: Кубок мира по скалолазанию
Скромная годовщина революции
До потери сознания: Балканы во власти аномальной жары
Выдры во льду
В Боливии встретили новый, 5 529-й год