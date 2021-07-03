Бразилия: расследование против президента Болсонару

Бразильцы - против Жаира Болсонару и его политики по борьбе с коронавирусом: протесты не утихают по всей стране. Их участники призывают объявить импичмпент президенту и требуют от правительства закупить вакцин против COVID-19, оказать экстренную помощь населению, вернуть программы социальной поддержки в период пандемии, соблюдать права граждан на образование и здравоохранение.

На первых этапах распространения инфекции Болсонару отрицал опасность коронавируса, называя ее преувеличенной. Долгое время он отказывался вводить в стране ограничения и высмеивал соцаильную дистанцию и на многих мероприятих появлялся без маски. По словам Болсонару, решение уйти на самоизоляцию принимают только слабые люди.

В июле прошлого года он сам заразился COVID-19, но болезнь прошла без поражения лёгких. В апреле сенат Бразилии начал расследование действий президента в связи с пандемией. А в субботу Федеральный верховный суд Бразилии дал санкцию на проведение расследования против Жаира Болсонару по подозрению в должностном преступлении в процессе закупки 20 млн доз индийской вакцины от коронавируса Covaxin.