В Лейпциге на несколько дней вновь открывается ночной клуб.

Ночной клуб Distillery в Лейпциге вновь будет открыт в течение нескольких дней. Distillery готов принять до 200 человек, которые смогут провести здесь время без масок и не соблюдая ранее установленные меры по соблюдению безопасной дистанции. Между тем, посетителям потребуется предоставить результаты двух отрицательных тестов на Covid-19. Вход в ночной клуб будет разрешён с 11 вечера до часа ночи.
Другие No Comment
Сборная Испании привилась от коронавируса.
В Австралию пришла снежная зима
Западный берег реки Иордан: новые столкновения
Экологи протестуют против трубопровода в Миннесоте
Парад в Газе в ответ на марш в Иерусалиме
Коронавирус: в Чили растут кладбища
Пакистан: движение в районе крушения восстановлено
Передвижной оркестр в Рио-де-Жанейро
Израиль начал массовую вакцинацию подростков
Волонтёр в костюме клоуна учит мыть руки детей из трущоб
Гарри Поттер и фантастические твари ждут гостей
В Lego собрали самый большой в мире футбольный мяч
"Черепашки-ниндзя" доставляют бесплатные обеды врачам
Наводнение в Новой Зеландии: людей эвакуируют на вертолетах и лодках
Нью-Йорк: "супергерои" против крыс