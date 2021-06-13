В Лейпциге на несколько дней вновь открывается ночной клуб.

Ночной клуб Distillery в Лейпциге вновь будет открыт в течение нескольких дней. Distillery готов принять до 200 человек, которые смогут провести здесь время без масок и не соблюдая ранее установленные меры по соблюдению безопасной дистанции. Между тем, посетителям потребуется предоставить результаты двух отрицательных тестов на Covid-19. Вход в ночной клуб будет разрешён с 11 вечера до часа ночи.