Из-за снежного шторма, накрывшего южные штаты США, эту зиму местные теплолюбивые животные могут не пережить. Гибель грозит морским черепахам. Сильный холод парализует морских обитателей, они теряют способность добывать пищу, плавать, даже поднимать голову над водой.

Жители небольшого городка Саут-Падре-Айленд и волонтеры природоохранных организаций свозят особей в местный конферец-центр. За три дня там скопилось свыше 3,5 тысяч черепах. По словам сотрудников, люди идут нескончаемым потоком, принося в руках, а иногда и привозя животных десятками в машинах и грузовиках. Когда они вернутся в естественную среду обитания, зоологи говорить не берутся - по прогнозам синоптиков, холода в ближайшее время не отступят - но как-только станет теплее, обещают выпустить их обратно в залив.