Столб дыма и пепла: на Сицилии вновь началось извержение одного из самых активных вулканов планеты - Этны.

Повышение активности вулкана было отмечено к вечеру вторника. Вскоре после этого кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля. Следом появился фонтан лавы, которая стала разливаться вдоль долины, расположенной под юго-восточным кратером.

Вместе с тем итальянские власти отмечают, что пока извержение не угрожает населенным пунктам, находящимся у подножия вулкана. "Мы видали извержения и похуже", - сказал глава национального института геофизики и вулканологии Стефано Бранко.

В качестве меры предосторожности был закрыт международный аэропорт в Катанье.