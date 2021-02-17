Столб дыма и пепла: на Сицилии вновь началось извержение одного из самых активных вулканов планеты - Этны.
Повышение активности вулкана было отмечено к вечеру вторника. Вскоре после этого кратер выбросил на высоту более километра сильный столб дыма и пепла, который стало сдувать в южном направлении. Пепел начал оседать на расположенные к югу от вулкана деревни и поля. Следом появился фонтан лавы, которая стала разливаться вдоль долины, расположенной под юго-восточным кратером.
Вместе с тем итальянские власти отмечают, что пока извержение не угрожает населенным пунктам, находящимся у подножия вулкана. "Мы видали извержения и похуже", - сказал глава национального института геофизики и вулканологии Стефано Бранко.
В качестве меры предосторожности был закрыт международный аэропорт в Катанье.
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