Уличный карнавал в Дюссельдорфе

На пустых из-за карантина улицах Дюссельдорфа прошел традиционный уличный карнавал. В Германии карнавальный сезон заканчивается "розовым понедельником". На этот раз по улицам города проехали восемь платформ, в частности с изображениями президентов РФ и США, а также молекулы коронавируса.
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