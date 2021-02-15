Уличный карнавал в Дюссельдорфе

На пустых из-за карантина улицах Дюссельдорфа прошел традиционный уличный карнавал. В Германии карнавальный сезон заканчивается "розовым понедельником". На этот раз по улицам города проехали восемь платформ, в частности с изображениями президентов РФ и США, а также молекулы коронавируса.