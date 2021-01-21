Под звуки органа: вакцинация в Солсберийском соборе

В готическом соборе в Солсбери, что в графстве Уилтшир на юго-западе Великобритании, начали прививать от коронавируса. Специальное приглашение на вакцинацию получили местные жители старше 80-ти лет.
Для них организована целая музыкальная программа. В течение дня два органиста исполняют произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонина Дворжака и Ральфа Воана-Уильямса на инструменте XIX века. План на неделю - привить не меньше трёх тысяч человек.
Помимо Солсберийского собора, в рамках самой масштабной в истории страны программы по вакцинации в прививочные пункты переоборудованы соборы в Блэкберне и Личфилде.
Другие No Comment
Уроки демократии для дошколят
В Неаполе изучают огромного кита
США: протесты против Байдена
Воскового Трампа демонтировали
Индия гордится Камалой Харрис
Ночное извержение вулкана Этна
Стамбул замело снегом
В Мексике растет число случаев заражения коронавирусом
Протест хозяйки бельгийского кафе
Землятресение в Индонезии: спасательные работы затруднены
Скульптуры из снега и льда в Харбине
В Болгарии встретили Старый Новый год в шкурах и с барабанами
Мадагаскар: морская вода вместо еды
Авиакатастрофа над Яванским морем: спасатели отправили в полицию 90 мешков с останками
Мне двадцать лет: в Японии отметили День совершеннолетия