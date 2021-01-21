Под звуки органа: вакцинация в Солсберийском соборе

В готическом соборе в Солсбери, что в графстве Уилтшир на юго-западе Великобритании, начали прививать от коронавируса. Специальное приглашение на вакцинацию получили местные жители старше 80-ти лет.

Для них организована целая музыкальная программа. В течение дня два органиста исполняют произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонина Дворжака и Ральфа Воана-Уильямса на инструменте XIX века. План на неделю - привить не меньше трёх тысяч человек.

Помимо Солсберийского собора, в рамках самой масштабной в истории страны программы по вакцинации в прививочные пункты переоборудованы соборы в Блэкберне и Личфилде.