Аквалангисты в традиционных нарядах

В Сеуле в аквариуме парка аттракционов Lotte World Aquarium аквалангисты оделись в традиционные корейские наряды и поздравляли посетителей из-под воды с Новым годом. Взрослые и дети фотографировались на их фоне и любовались разнообразными рыбами, плавающими в аквариуме. Подобные выступления аквалангистов буду проходить здесь каждые выходные до середины февраля.