Аквалангисты в традиционных нарядах

В Сеуле в аквариуме парка аттракционов Lotte World Aquarium аквалангисты оделись в традиционные корейские наряды и поздравляли посетителей из-под воды с Новым годом. Взрослые и дети фотографировались на их фоне и любовались разнообразными рыбами, плавающими в аквариуме. Подобные выступления аквалангистов буду проходить здесь каждые выходные до середины февраля.
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