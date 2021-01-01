Без уличных гуляний и торжеств, но с фейерверками и световыми шоу отпраздновали в европейских столицах наступление Нового года.
Тысячами огней засверкала Эйфелева башня, в то время как во Франции введён комендантский час, традиционное празнование на Елисейских полях отменено.
Из-за локдауна массовые гуляния под запретом и в Риме. Но власти не отказали согражданам в удовольствии лицезреть хотя бы по телевизору или с балконов своих домов грандиозный фейерверк над Колизеем.
Пусты в новогоднюю ночь площади и улицы Берлина. Обычно посмотреть новогодний салют у Бранденбургских ворот собираются сотни тысяч зрителей. Но не в этот раз - в стране из-за пандемии действует жёсткий карантин.
Другие No Comment
Мощный шторм в Неаполе
Украина: горнолыжный сезон открыт
В Марселе уберутся
Огромный айсберг угрожает Южной Георгии
Два с половиной часа в ёмкости со льдом
Мощные снегопады обрушились на Японию
No comments: лучшее за неделю
Спасите фламенко!
Вместо карантина комендантский час
Сверкающий огнями Лондон готовится к Рождеству
Французские актеры: "Мы умрем, и даже не на сцене"
Крупный пожар в австралийском Брисбене
На Сицилии произошло извержение вулкана Этна
Санта-Клаус поможет нуждающимся
Дакарская неделя моды: подиум под баобабом
Новая работа Banksy появилась в Бристоле
Опасный гололёд на улицах Киева
На Кипре вступили в силу новые ограничительные меры
Длинное Рождество Манилы
Система "Моисей" не спасла Венецию