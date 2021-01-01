Без уличных гуляний и торжеств, но с фейерверками и световыми шоу отпраздновали в европейских столицах наступление Нового года.

Тысячами огней засверкала Эйфелева башня, в то время как во Франции введён комендантский час, традиционное празнование на Елисейских полях отменено.

Из-за локдауна массовые гуляния под запретом и в Риме. Но власти не отказали согражданам в удовольствии лицезреть хотя бы по телевизору или с балконов своих домов грандиозный фейерверк над Колизеем.

Пусты в новогоднюю ночь площади и улицы Берлина. Обычно посмотреть новогодний салют у Бранденбургских ворот собираются сотни тысяч зрителей. Но не в этот раз - в стране из-за пандемии действует жёсткий карантин.