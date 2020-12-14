На Сицилии произошло зрелищное извержение вулкана Этна. За гигантскими стометровыми фонтанами из лавы можно было наблюдать из Катании. Плотный шлейф пепла поднялся на высоту примерно в 5 км. Власти заранее собщили местным жителям, что для близлежащих городов данное извержение опасности не представляет. В понедельник местный аэропорт работал в обычном режиме. Этна — один из самых высоких (3329 метров) действующих вулканов Европы.
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