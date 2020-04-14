Некоторые из самых интересных мест Дубая можно найти в районе Аль-Куоз. Ещё недавно здесь была промзона, но сегодня это центр современной культуры и искусства, который с равной силой притягивает хипстеров и инвесторов. Здесь можно найти товары на любой кошелёк — от фирменного шоколада до классических автомобилей!

Когда-то здесь была промзона, но сегодня Аль-Куоз стал центром современной культуры Дубая. За складскими стенами — не только произведения искусства мирового уровня: здесь идёт насыщенная культурная жизнь.

Каждое заведение в Аль-Куозе по-своему необычно. В "Райдере" можно выпить чашечку кофе или приобрести дизайнерский мотоцикл. "Mirzam" — шоколадная фабрика, она же кафе. Рядом — центр дубайской культурной жизни, Альсеркал-авеню. Здесь можно раскрыть свои собственные таланты — в "Oo La Lab" вас научат составлять парфюмерные композиции, в "thejamjar" — начать заниматься искусством.

Любители арт-шопинга найдут здесь товары на любой вкус — от независимых бутиков до огромных торговых залов, напоминающих музей — таких, как "Nostalgia Classic Cars".