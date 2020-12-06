Невероятно красивое природное явление: ледяной диск на китайской реке

Огромный ледяной диск был недавно замечен на реке в автономном районе Внутренняя Монголия (КНР). Это редкое природное явление впечатляет своей красотой. Предполагается, что речная вода создает водоворот вокруг куска льда. Вода отламывает кусочек льда и "скручивает" его. При вращении диск скользит по окружающему льду, превращаясь в круг. Удивленные местные жители обнаружили ледяной диск, вращающийся на поверхности реки Таоэрхэ. Диск имел идеальную круглую форму и выглядел как гигантский нефритовый кулон.
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