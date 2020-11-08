Гватемала: спасением утопающих занимается армия

Спасать пострадавших от урагана "Эта" власти Гватемалы бросили армию. В местечке Сан-Кристобаль-Верапас департамента Альта-Верапас тех, кто смог укрыться от подступающей воды на крышах домов, эвакуировали вертолётами. Кого-то выловили с помощью веревки из бурной реки. По данным на сегодня, число жертв и пропавших без вести из-за наводнений и оползней в этой центральноамериканской стране достигло 150 человек. Свыше 75 тысяч человек в Гватемале оказались затронуты последствиями шторма. Ранее власти объявили в департаментах Альта-Верапас, Исабаль, Киче, Петен, Сакапа, Санта-Роса, Чикимула, Хутиапа и Эль-Прогресо режим стихийного бедствия. После Гватемалы "Эта" в воскресенье достиг побережья Кубы, сообщили в Национальном центре США по наблюдению за ураганами. Теперь здесь прогнозируют штормовые волны, наводнения и сильные порывы ветра.