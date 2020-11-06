Венесуэльская художница Сюзанн Эпплуайт своим творчеством стремится привнести красоту в облик Каракаса. Своего рода галереей для Сьюзанн стали разбитые рекламные щиты, размещенные на остановках общественного транспорта. Из-за проблем с финансированием этим практически никто не занимается. Сьюзанн буквально закрывает своими работами трещины и дыры в надежде подарить радость людям и заставить их хотя бы на мгновенье отвлечься от суровой реальности. Художница подчеркивает, что делает "заплатки" из материалов, которые можно использовать повторно, а не выбрасывать в мусор.
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