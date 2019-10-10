Дубай построит "Кремниевую долину" на базе Expo

В 2020 году год в Дубае стартует Всемирная выставка (Expo-2020). Организаторы надеются, что она привлечет около двенадцати миллионов иностранных гостей и обеспечит 30 миллиардов евро прибыли.

Городок будущего

Всемирная выставка в Дубае - премьера такого рода мероприятия на Ближнем Востоке. В экспозиции, которая продлится полгода, примут участие около 190 стран. Более 80 государств решили развернуть собственные павильоны. Строительные работы футуристичного выставочного городка District 2020 ведутся в пустыне - всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Аль-Мактум.

В середине сентября около 800 специалистов объединили усилия для подъема купола, который станет эпицентром и символом выставочного городка. вес конструкции - 800 тонн.

В основе его проекта, как рассказал архитектор Гордон Гилл, лежит идея комфортного дома: "Мы решили что этот купол станет гостиной, жилой комнатой, если хотите, в структуре нашего выставочного комплекса. Идея размещения в куполе сада уникальна, это большая редкость. Мы получили структуру с панорамным обзором в 360 градусов - сооружение, которое просматривается насквозь и снаружи, и изнутри. Мы задействовали материал на основе стекловолокна, он пропускает свет необычным образом. Здесь использована новейшая технология, нигде раньше она не применялась".

Строительство городка с самыми новыми технологиями, инфраструктурой и комфортным транспортным сообщением - ключевая статья бюджета на подготовку Expo (он, по оценкам ряда наблюдателей, превышает 6 миллиардов евро). Однако в Дубае надеются не только покрыть расходы на выставку, но и обеспечить долгосрочную прибыль от эксплуатации комплекса в долгосрочной перспективе. По оценкам консалтинговой фирмы Ernst and Young, Expo добавит полтора процента к годовому показателю ВВП страны.

Вице-президент Всемирной выставки-2020 Шон Ворстер поясняет: "Мы планируем 25 миллионов визитов в наш выставочный комплекс. Давайте конкретизируем: это все равно, что принять, например, население целой страны - такой как Австралия. В течение шести месяцев у нас побывает столько людей! Мы высоко ставим планку".

Новая Зеландия привезет пользу

А с чем готовятся приехать в Дубай страны-участницы? Как они оценивают преимущества выставки? Мы поговорили с комиссаром Новой Зеландии Expo-2020 и узнали масштаб ожиданий, которые страна связывает с экспозицией в Дубае.

Euronews: "В Дубай собираются приехать 192 страны. Как на этом фоне собирается заявить о себе Новая Зеландия?"

Клейтон Кимптон: "Мы представляем себя креативными, инновационными, ищем решение задач, которые полезны для всего мира".

Euronews: "Ваша выставочная программа опирается и на богатое историческое наследие Новой Зеландии, верно?"

Клейтон Кимптон: "Верно. Мы сделали ценности и устремления наших коренных народов центром нашим устремлений. Мы не просто страна, которая заботится об окружающей среде, мы видим, что экология и и люди неразрывно связаны. И наша взаимная забота сегодня сыграет на руку будущим поколениям".

Euronews: "Ваши крупнейшие торговые партнеры - Австралия, Америка и Япония. Как мероприятия подобные Expo способствуют развитию сотрудничества?"

Клейтон Кимптон: "Торговля невероятно важна для Новой Зеландии. Да, страны, которые вы упомянули плюс Китай - наши очень крупные партнеры, но границы нашего сотрудничества на деле шире".

Euronews: "ОАЭ - ваш десятый торговый партнер. Как вы собираетесь развивать эти отношения и укреплять их в будущем?"

Клейтон Кимптон: "Эта страна важна не только как непосредственный рынок сбыта, но и как звено нашего экспорта в Северную Африку, в Центральную Азию и Европу. Поэтому мы хотим, чтобы наше партнерство с Арабскими Эмиратами развивалось и крепло. В стране уже представлен ряд новозеландских компаний, мы надеемся, что их присутствие будет шириться по мере переноса сюда штаб-квартир, крупных представительств, открытия региональных офисов в сфере реэкспорта".

Euronews: "Молочные продукты, мясо и вино - в числе ваших самых главных экспортных товаров. Какие еще отрасли производства и технологии вы собираетесь продвигать дальше?"

Клейтон Кимптон: "У нас очень большая индустрия кинопроизводства, развито здравоохранение, образовательный и технологический секторы. И мы хотим, чтобы они росли и дальше. Мы не собираемся сокращать экспорт по другим направлениям, нет, мы хотим дополнить имеющуюся линейку продуктами и решениями из обозначенных мною областей. Мы верим, что Новая Зеландия способна сделать миру уникальные предложения, они полезны и для нас, и для всех остальных. Что-то из этого перечня предложений мы собираемся привезти на выставку".

Продолжение следует

Всемирная выставка в Дубае - проект, который будет продолжаться и после закрытия экспозиции. Главное наследие Expo - выставочный городок District 2020. Согласно плану, тысячи людей будут работать в возведенных к выставке постройках, которые затем превратятся в офисы и творческие лаборатории.

Халид Шараф отвечает за развитие международных проектов в рамках Expo: "Мы строим площадку для выставочного комплекса, это первое звено нашего проекта. По окончании экспозиции городок превратится в уникальную экосистему, которая объединит стартапы и крупные компании, научно-исследовательские институты. Это будет среда, сходная с Кремниевой долиной в США".

Городок строится на абсолютно пустом участке, которому присвоен собственный юридический статус, что упростит размещение здесь международных компаний.

"Сегодня крупнейшими отраслями, обеспечивающими рост экономики Дубая и страны в целом, являются недвижимость, логистика, путешествия и образование, - напоминает Халид Шараф. - По мере нашего продвижения во времени они сохранят свою значимость, но при этом получат передовое технологическое оформление - это и искусственный интеллект, и интернет вещей, и большие данные: технологии проникнут и укоренятся в этом бизнесе.

Глобальные проекты будут представлены на выставки и в формате Expo Live. Проект стоимостью 90 миллионов евро ориентирован на поддержку решений в сфере устойчивого развития, которые соответствуют теме выставки "Объединяя умы, создавая будущее".

Юсиф Каирс, вице-президент программы, рассказывает : "Готовясь к будущему, мы хотим, чтобы наша полугодовая выставка смогла всесторонне раскрыть важность принципов устойчивого развития. На этой волне правительства делают ставку на экологически ориентированную политику, а предприятия корректируют способы ведения бизнеса - начиная с того, как мы используем пластиковые отходы и заканчивая тем, как мы строим новые объекты, как внедряем технологии в жизнь города".

Предложения от организаторов Expo вызывают растущий интерес на мировой бизнес-арене с учетом привлекательных финансовых условий для участников выставки и тех, кто решится задержаться в Дубае и после ее закрытия.

Маржан Фарайдунми, директор павильонов Expo-2020, уточняет: "На этой волне группа Siemens решил открыть глобальный логистический центр именно здесь, в нашем выставочном городке. Сходное решение о запуске инновационного хаба приняла группа Accenture. Недавно мы объявили о сотрудничестве с компанией Atlas Сapital. В рамках стратегии по развитию выставочного городка мы продолжим вести переговоры с компаниями и отраслями, которые захотят открыть здесь свои отделения".

Дубай делает ставку на завтрашний день: безупречное проведение Всемирной выставки - лишь звено проекта, который призван заложить основу для дальнейшего развития с опорой на современые технологии и заботу об окружающей среде.