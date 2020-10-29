Гватемальцы просят Сан Симона избавить страну от пандемии

Цветы, свечи, сигары, ликер и костры. Десятки жителей Сан-Адрес-Ицапа (Гватемала) выстроились у храма, чтобы попросить у популярного в народе святого Сан Симона (божество майя) здоровья и избавления страны от пандемии коронавируса. Сан-Симон не признан католической церковью, но к нему с почтением относятся представители всех социальных слоев населения. К алтарю подходят и законопослушные граждане, и члены преступных группировок.
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