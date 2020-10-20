Минута молчания в парламенте Франции

В Национальном собрании Франции во вторник минутой молчания почтили память погибшего от рук радикального исламиста учителя истории-географии Самюэля Пати. Французские власти приняли решение наградить его орденом Почетного легиона.

Нападение на Пати произошло вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин рядом со школой, где тот преподавал. Злоумышленник перерезал педагогу горло, предположительно, за то, что он в ходе одной из лекций на тему свободы слова и мнений показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции назвал произошедшее террористическим актом.