Дубай: приятного лечения!

Дубай - престижное туристическое направление, становится важным адресом и для тех, кто стремится поправить здоровье за границей. Почему?

Медицинский туризм - быстрорастущая отрасль. Аналитики группы "Пациенты без границ" оценивают объем мировой отрасли в 80 миллиардов евро: ежегодно от 20 до 24 миллионов пациентов отправляются на лечение в разные уголки мира.

Эксперты прогнозируют дальнейший уверенный рост рынка ввиду старения населения планеты. Увеличение армии пациентов, с одной стороны, большая нагрузка на бюджет и страховые кассы, а с другой - стимул для головокружительного развития профильного бизнеса. Этот потенциал отрасли увидели и взяли на вооружение в Дубае: сегодня оздоровительный туризм стал важной статьей региональной экономики.

Доктор Марван Мохаммед Аль Мулла из дубайского управления по вопросам здравоохранения напоминает: "Недавно вступил в силу новый закон, который поощряет и позволяет международным структурам иметь здесь стопроцентные частные филиалы и клиники".

Курс на развитие медтуризма в Дубае взяли в 2014 году, это потребовало вложений в инфраструктуру, изменения законодательства и других преобразований. Операторы уделяют особое внимание иностранным пациентам: так, клиентам организуют пребывание в формате "от аэропорта до аэропорта", освобождая от бытовых, логистических и транспортных проблем.

Глава клиники Armada доктор Насралла приводит следующие данные: "В нашей клинике доля иностранных туристов выросла на 5%. К нам приезжают со всего мира - из России, например; еще у нас много европейцев (из Италии, Испании, Великобритании), есть туристы из Северной Америки, Африки, из Южной Азии".

Примечательно что многие пациенты едут в Дубай из стран, где рынок медуслуг очень развит и качество лечения не хуже. Дубай привлекает особым комфортом и уникальной возможностью сочетать медицинские процедуры с интересным отдыхом.

Александр Эдвардс, к примеру, приехал в Дубай из Великобритании. Почему? "Выбирая куда ехать, я учитывал множество факторов. Узнал, сколько займет восстановление. Я прочитал, кажется, все отзывы, они были просто фантастическими. Потом у меня есть друзья и даже члены семьи, которые также делали операции в этой стране. Я решил совместить приятное с полезным: хорошо провести отпуск, навестить близких, ну и, собственно, сделать небольшую операцию", - рассказал Александр.

Барбара Бивотт прилетела в Дубай из Кении: "Так удобно, операция проводится днем. В клинике вы или в гостинице, вам ничто не мешает вернуться в отпускной ритм, как только позволит самочувствие".

К услугам пациентов, планирующих оздоровительный туризм, действует интернет-портал, запущенный департаментом здравоохранения Дубая. Здесь туристы могут получить информацию по всем медицинским учреждениям, сравнить цены, забронировать консультацию.

Головокружительный рост спроса на услуги медтуризма определил выбор британской больницы Kings College Hospital: свое первое международное представительство она открыла именно в Дубае.

Директор дубайского отделения клиники Кристиан Шумахер поясняет: "Медицинский туризм очень важен для нас, а Дубай - отличное направление. Приток туристов сюда неуклонно растет, Дубай - привлекательный адрес для тех, кому нужна медпомощь за границей. Мы находимся в авангарде местного рынка, опираемся на поддержку властей".

Отделение было открыто в Дубае в этом году, а уже сегодня клиника предлагает своим пациентам широкий спектр услуг. Когда пациент возвращается домой, врач не теряет с ним связи, говорит Шумахер: "Вы вернулись домой, но в любой момент можете подключиться к нашему интернет-порталу для пациентов. С вашего компьютера, смартфона в считанные секунды вы получите доступ к истории болезни, своим медицинским документам, рецептам, выпискам. Это очень удобно и практично для тех, кто много путешествует, переезжает из страны в страну. Вы всегда имеете выход на свою медицинскую информацию".

Диалог пациент-клиника - да, а еще - активный и безопасный информационный обмен между структурами, занимающимися медтуризмом. Он возможен благодаря каналам центра Smart data, который получает поддержку и гарантии департамента здравоохранения Дубая.

Власти также уделяют особое внимание состоянию здоровья работающих в Дубае иностранцев. В Международном финансовом центре Дубая, к примеру, открыта "деревня здоровья": здесь можно бесплатно пройти обследование, сдать анализы, проконсультироваться у врачей нескольких специальностей. Сотрудники центра довольны. Мнение одного из них: "У нас очень длинный рабочий день, мы устаем и порой забываем о здоровье. Воспользоваться возможностью пройти диспансенризацию бесплатно стоит обязательно. Сразу ясно, на что нужно обратить внимание".

Еще одна посетительница "деревни здоровья" сделала акцент на правильном питании: "Диетологи рассказали, как оценить питательную ценность того, что я ем, когда мне лучше употреблять белок, а когда овощи и злаки. Это было очень полезно, мы много времени проводим в офисе, а поесть покупаем на ходу, что для здоровья не лучший вариант".

По оценкам Дубая, к 2020 году его медицинский сектор выйдет на 600 с лишним миллионов прибыли при годовом росте в 13%. Власти эмирата поддерживают развитие местного производства лекарственных препаратов и медтехники, чтобы снизить зависимость от импортных поставок к 2030 году.