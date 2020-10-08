Деть и фермеры создали рисунки на рисовых полях

На рисовых плантациях в Южной Корее вблизи Сунчхона появились огромные изображения птиц и насекомых, а также подбадривающие лозунги, призванные поднять настроение во время пандемии. Один из них создан из растений разных сортов риса, слова можно прочитать с воздуха, но на самом поле их не видно. Все изображения создаются и воплощаются местными детьми и фермерами. Вокруг изображений для отпугивания птиц расставлены огородные чучела. По словам одного из фермеров, на подготовку проекта ушло несколько месяцев.
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