"За свободу Ассанжу": молчаливый пикет Ай Вэйвэя

Ай Вэйвэй принял участие в акции протеста с требованием освободить основателя WikiLeaks. В понедельник известный китайский художник и диссидент присоединился к группе манифестантов под руководством отца Джулиана Ассанжа возле здания уголовного суда Олд-Бейли в Лондоне. На Вэйвэе была футболка с надписью "не экстрадируйте Ассанжа". Позже в интервью СМИ активист назвал происходящее с австралийским журналистом "сигналом для всех его коллег, которые занимаются разоблачением неправомерных действий правительств".
Американские прокуроры добиваются выдачи Ассанжа на основании 18 уголовных обвинений, включая разглашение секретной информации, по которым ему грозит 175 лет тюрьмы. Слушания по делу об экстрадиции будут длиться до конца октября.
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