COVID-диссиденты на улицах Дюссельдорфа

Тысячи COVID-диссидентов в Дюссельдорфе вышли акцию протеста. Манифестанты возмущены ограничительными мерами, принимаемыми властями с целью борьбы с распространением коронавируса. Некоторые держали в руках плакат с надписью "Остановите коронавирусное безумие!" В толпе демонстрантов (некоторые пришли с детьми) не удается разглядеть людей в масках, кроме, пожалуй, журналистов, освещавших мероприятие.

На фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти Германии призывают граждан соблюдать санитарные правила. В субботу руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил, что ожидает первой регистрации в стране вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года.