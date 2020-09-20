COVID-диссиденты на улицах Дюссельдорфа

Тысячи COVID-диссидентов в Дюссельдорфе вышли акцию протеста. Манифестанты возмущены ограничительными мерами, принимаемыми властями с целью борьбы с распространением коронавируса. Некоторые держали в руках плакат с надписью "Остановите коронавирусное безумие!" В толпе демонстрантов (некоторые пришли с детьми) не удается разглядеть людей в масках, кроме, пожалуй, журналистов, освещавших мероприятие.
На фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией власти Германии призывают граждан соблюдать санитарные правила. В субботу руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха сообщил, что ожидает первой регистрации в стране вакцины от коронавируса в конце 2020 - начале 2021 года.
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