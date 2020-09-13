Нудисты в гостях у жандарма Крюшо

Жандарм Крюшо, образ которого воплотил на экране Луи де Фюнес, был бы оскорблён в своих лучших чувствах: его заклятые враги нудисты получили возможность посетить выставку, посвящённую великому французскому комику, в костюмах Адама и Евы. Правда, эпидемия внесла свои коррективы: маски и обувь при этом обязательны.
"Враг превосходит нас в численности, он хитёр, внимателен и хорошо организован", - напутствовал Крюшо своих подчинённых перед облавой на нудистском пляже в известной сцене из фильма "Жандарм в Сен-Тропе". В 1963 году, как раз во время съёмок картины, натуризм был запрещён указом префекта департамента Вар. Жан Жиро, режиссёр и соавтор сценария тут же вообразил, как Людовик Крюшо организует решительные репрессии в надежде на повышение в должности. Нудисты преподнесли жандармам немало неприятных сюрпризов.
"Обнажённый визит" во Французскую синематеку (La Cinémathèque), крупнейший в мире архив фильмов и документов, связанных с кинематографом, организовала Ассоциация нудистов Парижа, забронировав для посещения временной отрезок с 9:00 до 11:30. Основанная в 1953 году, она в последние годы регулярно организует для своих членов посещения музеев и выставочных залов.
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