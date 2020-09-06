Трибуны знаменитого футбольного стадиона "Маракана" в Рио-де-Жайнейро пустуют из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Атмосферу поддержки на матчах футбольного клуба "Флуминенсе" теперь создает DJ Frank. Бразилия, где первый случай инфицирования коронавирусом был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке государств с наибольшим числом заразившихся и умерших, уступая лишь США. Новый сезон чемпионата Бразилии по футболу стартовал 9 августа. Начало первенства было отложено на несколько месяцев в связи с пандемией коронавируса.