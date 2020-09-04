Вкус кочевой жизни: томлённая в песке ягнятина по-бедуински

Температура в Дубайской пустыне доходила до 50 градусов Цельсия, что заставляло кочевые племена, которые когда-то бродили здесь, путешествовать налегке. Один из способов сделать это – соорудить печь в песке.

Эдди Робинсон, гид:

— Сегодня у нас будет узи – традиционное блюдо из ягнятины или верблюжатины. Это основная пища бедуинов. Мы начали с соли, кардамона, черного кориандра, карри и тмина. Даже такие продукты, как сушеные лимоны используются для маринада и делают аромат столь многогранным. Итак, этот ягненок был засолен, как правило, по крайней мере за сутки.

Раньше это было не повседневное, а больше блюдо для особых случаев из-за времени приготовления. Оно томится под землей на углях в течение дня. Блюдо готово, если мясо отваливается от кости.

Узи по-бедуински Euronews

Рецепт приготовления фактически не изменился спустя века. Единственное, что было бы по-другому, так это то, что не у каждого племени была такая посуда. Пальмовые листья просто были бы туже обернуты вокруг, только пальмовые листья. Они могли бы полностью пропитаться. Пришло время отправить его под землю, там уже разгорелся уголь. Шеф-повар собирается положить узи и снова покрыть все углем. Нужно убедиться, что тепло распределяется равномерно и блюдо не протомиться только снизу.

Ягненок должен готовиться 24 часа. Нужно, чтобы мясо буквально падало с кости. Для вас у нас есть уже приготовленный. Его уже можно положить на подушку из риса. Из него все еще выходит много сока. Это от заворачивания его в пальмовые листья и медленного приготовления.

Последняя часть – это гарнир. Хашо — смесь кешью, кедровых орехов и чечевицы.

Это семейное блюдо, праздничное, которое нужно есть всем вместе. По традиции есть нужно руками. Идея в том, чтобы взять кусок мяса и немного риса вместе. Это трудно сделать. Поэтому в помощь нам приходит йогурт. Цель в том, чтобы сделать своего рода комок и отправить в рот большим пальцем.