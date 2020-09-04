Пища кочевников: рецепт узи по-бедуински

Бедуинские племена когда-то бродили по пустыне, где температура могла достигать 50 градусов Цельсия. Чтобы передвигаться налегке, кочевники сооружали печь прямо в песке. Мы делимся с вами рецептом традиционного блюда бедуинов — узи. Его главная особенность заключается в долгом (24 часа) приготовлении. Рецепт практически не изменился спустя века.
Рецепт узи из ягнятины (баранины).
Вам понадобится:
- 1/2 ягнятины (баранины);
- 10 пальмовых листьев;
- 5 порций риса.
Маринад:
- 1 столовая ложка кардамона;
- 1 столовая ложка черного кориандра;
- 1 столовая ложка карри;
- 1 столовая ложка тмина;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 сушеный лимон.
Гарнир:
- 2 стакана орехов кешью;
- 2 стакана кедровых орехов;
- 2 стакана чечевицы;
- 500 мл топленого масла.
Пошаговый рецепт приготовления:
- посолить ягнятину (баранину), завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 24 часа;
- приготовить маринад, смешав молотые специи и оливковое масло;
- вынуть мясо из холодильника и дать ей нагреться до комнатной температуры;
- растереть маринад по всей поверхности мяса;
- в большом казане выложить подушку из пальмовых листьев;
- поверх пальмовых листьев выложить маринованное мясо и накрыть еще одним слоем из пальмовых листьев;
- с закрытой крышкой поставить казан в яму и обложить его горящими углями;
- оставить на 24 часа томиться, подкладывая новые угли каждые 6-8 часов;
- в ожидании приготовления мяса отварить или обжарить большую порцию риса на свой вкус;
- осторожно вынуть казан с мясом;
- положить мясо на большое блюдо с рисом, добавить гарнир и слой топленого масла;
- подавать с несколькими ложками йогурта и наслаждаться.