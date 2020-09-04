Пища кочевников: рецепт узи по-бедуински

Бедуинские племена когда-то бродили по пустыне, где температура могла достигать 50 градусов Цельсия. Чтобы передвигаться налегке, кочевники сооружали печь прямо в песке. Мы делимся с вами рецептом традиционного блюда бедуинов — узи. Его главная особенность заключается в долгом (24 часа) приготовлении. Рецепт практически не изменился спустя века.

Узи по-бедуински Euronews

Рецепт узи из ягнятины (баранины).

Вам понадобится:

1/2 ягнятины (баранины);

10 пальмовых листьев;

5 порций риса.

Маринад:

1 столовая ложка кардамона;

1 столовая ложка черного кориандра;

1 столовая ложка карри;

1 столовая ложка тмина;

3 столовые ложки оливкового масла;

1 сушеный лимон.

Гарнир:

2 стакана орехов кешью;

2 стакана кедровых орехов;

2 стакана чечевицы;

500 мл топленого масла.

Пошаговый рецепт приготовления: