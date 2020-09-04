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Пища кочевников: рецепт узи по-бедуински

Пища кочевников: рецепт узи по-бедуински
Авторское право  euronews   -   Credit: Dubai Tourism
 Evan Bourke
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Бедуинские племена когда-то бродили по пустыне, где температура могла достигать 50 градусов Цельсия. Чтобы передвигаться налегке, кочевники сооружали печь прямо в песке. Мы делимся с вами рецептом традиционного блюда бедуинов — узи. Его главная особенность заключается в долгом (24 часа) приготовлении. Рецепт практически не изменился спустя века.

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Узи по-бедуинскиEuronews

Рецепт узи из ягнятины (баранины).

Вам понадобится:

  • 1/2 ягнятины (баранины);
  • 10 пальмовых листьев;
  • 5 порций риса.

Маринад:

  • 1 столовая ложка кардамона;
  • 1 столовая ложка черного кориандра;
  • 1 столовая ложка карри;
  • 1 столовая ложка тмина;
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 сушеный лимон.

Гарнир:

  • 2 стакана орехов кешью;
  • 2 стакана кедровых орехов;
  • 2 стакана чечевицы;
  • 500 мл топленого масла.

Пошаговый рецепт приготовления:

  • посолить ягнятину (баранину), завернуть в пленку и оставить в холодильнике на 24 часа;
  • приготовить маринад, смешав молотые специи и оливковое масло;
  • вынуть мясо из холодильника и дать ей нагреться до комнатной температуры;
  • растереть маринад по всей поверхности мяса;
  • в большом казане выложить подушку из пальмовых листьев;
  • поверх пальмовых листьев выложить маринованное мясо и накрыть еще одним слоем из пальмовых листьев;
  • с закрытой крышкой поставить казан в яму и обложить его горящими углями;
  • оставить на 24 часа томиться, подкладывая новые угли каждые 6-8 часов;
  • в ожидании приготовления мяса отварить или обжарить большую порцию риса на свой вкус;
  • осторожно вынуть казан с мясом;
  • положить мясо на большое блюдо с рисом, добавить гарнир и слой топленого масла;
  • подавать с несколькими ложками йогурта и наслаждаться.

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