Париж: тест на коронавирус можно сдать в палатке

В Париже можно сделать бесплатный анализ на коронавирусную инфекцию прямо на улице. Палатки с необходимым оборудованием установлены в трех районах французской столицы, у зданий, где располагается администрация округов. В ближайшее время (предположительно к 7 сентября) тенты расставят во всех 20 районах Парижа. Ежедневно тест на коронавирус смогут сдавать 1500 человек. В первую очередь анализ предназначен для тех, у кого нет симптомов заболевания COVID-19.
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