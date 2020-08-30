Воздушный змей унёс в небо ребёнка

Трёхлетняя девочка чудом выжила во время инцидента с воздушным змеем во время фестиваля в Синьчжу на север-западе Тайваня. Родители не заметили, как девочка ухватилась за верёвку змея, а тот поднял её в небо на 10-метровую высоту. Несколько секунд ребёнок раскачивался в воздухе на глазах потрясённой толпы, а потом упал на землю. Родители рассказали, что она пережила шок, но физически не пострадала.
Из-за инцидента фестиваль воздушных змеев в Синьчжу, который называют "Городом ветров", был прерван.
Другие No Comment
Ньюйоркцам предложили почувствовать себя героями фильма "Кинг-Конг"
Южноафриканские байкеры против расизма и убийств фермеров
Наводнение в Турции и ски-альпинизм в Большом Раю
Береговая охрана США спаслась от акулы
Они из Гелиополиса
Торнадо на итальянском пляже
Швейцария: прыжок с самолета на солнечных батареях
Калифорния: бокал вина на пепелище
Мода для паралимпийцев
В Израиле нашли клад с древними золотыми монетами
Турция: число жертв наводнений растет
В Мексику возвращается "Луча либре"
В ожидании финала
В Японии установили прозрачные туалеты
Самый большой в мире золотой слиток вырос в цене
Женщины на улицах Минска
Гигантские картины несут благословение
Поминовение усопших на острове Нисиносима
В Амазонии снова запылали дождевые леса
Барселона: "Они навсегда останутся в нашей памяти"