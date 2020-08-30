Воздушный змей унёс в небо ребёнка

Трёхлетняя девочка чудом выжила во время инцидента с воздушным змеем во время фестиваля в Синьчжу на север-западе Тайваня. Родители не заметили, как девочка ухватилась за верёвку змея, а тот поднял её в небо на 10-метровую высоту. Несколько секунд ребёнок раскачивался в воздухе на глазах потрясённой толпы, а потом упал на землю. Родители рассказали, что она пережила шок, но физически не пострадала.

Из-за инцидента фестиваль воздушных змеев в Синьчжу, который называют "Городом ветров", был прерван.