В Японии установили прозрачные туалеты

В нескольких парках Токио в районе Сибуя установили прозрачные общественные туалеты. Дизайн этих ярких разноцветных кабинок был разработан одним из самых известных японских архитекторов-новаторов Сигэру Баном. Цель проекта - сделать общественные туалеты удобными и доступными для всех, позволяя людям заглянуть внутрь перед входом и убедиться, что внутри свободно и чисто. Стены кабинок сделаны из специального стекла. Когда человек заходит в туалет и запирает дверь, стекло как бы замерзает и становится матовым. Таким образом изнутри ничего не видно.
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