Защитная маска как произведение искусства

На создание этих масок 50-летнего актёра и художника по костюмам Эдмона Кока из Гонконга вдохновила пандемия. Как и многие другие, он сама перенёс Covid-19, но не переставал творить и во время болезни.
Новая серия, представленная им в Instagram, демонстрирует, как необходимую сейчас повсеместно медицинскую маску сделать произведением искусства. Эти маски поднимают насущные вопросы: от охраны окружающей среды до защиты прав и свобод.
Одно из творений Кока представляет собой трехмерную визуализацию шипастого коронавируса, который вырывается наружу. В другой маске используется пластиковый контейнер для обедов на вынос, чтобы напоминать людям об экологических издержках доставки еды.
Дизайн, вдохновленный тайским храмом, символизирует людей, которые скучают по своим любимым местам отдыха из-за ограничений на поездки.
Кок мало работал в театре во время пандемии, но нашел другую возможность творческого самовыражения. Он создал уже более 170 масок.
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