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Зоопарк в Риме

В Риме установилась жаркая погода и животным в столичном зоопарке предлагают справиться с дискомфортом с помощью замороженных лакомств. Власти Рима повысили повысили уровень метеотревоги до максимального уровня. Жара в городе продержится до конца недели.

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