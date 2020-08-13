В Риме установилась жаркая погода и животным в столичном зоопарке предлагают справиться с дискомфортом с помощью замороженных лакомств. Власти Рима повысили повысили уровень метеотревоги до максимального уровня. Жара в городе продержится до конца недели.
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