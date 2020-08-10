Вулкан Синабунг выбросил 5-км столб пепла

Вулкан Синабунг на индонезийском острове Суматра в понедельник дважды выбросил столбы пепла, причём один из них достигал высоты в 5 км. По данным местного вулканологического центра, извержение не представляло непосредственной угрозы для людей. В то же время пепел покрыл толстыем слоем поля и дороги. Местным жителям и туристам рекомендуют не подходить к горе ближе чем на 5 км.
Вулкан Синабунг проснулся после многовековой спячки в 2010 году, и с тех пор с его склонов были вынуждены уехать около 30 тысяч индонезийцев.
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