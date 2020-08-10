На греческом острове Эвбея восемь человек стали жертвами наводнений. Среди погибших — 8-месячный ребёнок. Из-за сильных ливней из берегов вышли несколько рек. За выходные на острове выпало 80% годовой нормы осадков.

Разрушено более 3000 жилых домов, улицы заполнены мусором, перевёрнутыми машинами и контейнерами.