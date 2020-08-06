Судан страдает от мощных наводнений

По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений в Судане. Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов. Непрекращающиеся уже неделю ливни привели к образованию селей. В наибольшей степени пострадали южные районы страны. Тысячи людей остались без крова, уничтожен урожай. Обильные осадки, как правило, выпадают в Судане с июля по октябрь, что приводит к наводнениям.