Судан страдает от мощных наводнений

По меньшей мере 10 человек стали жертвами наводнений в Судане. Полностью или частично разрушены свыше 3000 домов. Непрекращающиеся уже неделю ливни привели к образованию селей. В наибольшей степени пострадали южные районы страны. Тысячи людей остались без крова, уничтожен урожай. Обильные осадки, как правило, выпадают в Судане с июля по октябрь, что приводит к наводнениям.
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