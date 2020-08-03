Итоги пандемии: роботы на кухне и не только

Открытие Объединенных Арабских Эмиратов для туризма было отмечено проведением первой после локдауна очной конференцией по искусственному интеллекту. Наш корреспондент побеседовала с ведущими представителями отрасли, чтобы узнать, как технологии помогают бизнесу вернуться в форму.

Каждый "клик" на учете

Euronews: "Как изменилось поведение ваших клиентов за последние месяцы? Как изменился ваш опыт взаимодействия ними? Какова динамика ритейла? И как искусственный интеллект меняет правила игры для нового поколения потребителей?"

Хани Вайс, генеральный директор, Majid Al Futtaim Retail: "Персонализация подхода способствует лучшему потреблению: клиенты тратят меньше времени, они уверены, что мы поможем им выбрать любой продукт, в котором у них возникла потребность. Представьте: благодаря искусственному интеллекту мы можем поставить себя на место наших клиентов. Это позволяет нам совершенствовать и внедрять новые технологии, удовлетворять потребности общества, даже предвидеть их. Все наши сотрудники - а это более 37 тысяч человек - специально обучены работе с технологиями искусственного интеллекта, они понимают важность данных, понимают, что каждый "клик" играет позитивную роль для наших клиентов".

Euronews: "Одной из общих черт компаний, которые вы представляете здесь, является именно анализ данных. В связи с этим возникает немало вопросов о безопасности информации. Как вы гарантируете защиту персональных данных?"

Мудасир Шейха, группа Careem: "Для нас, передовой цифровой компании, это один из важнейших аспектов. У нас нет своей фабрики, у нас много чего нет... Данные являются в некотором роде топливом, питающим наш бизнес. Мы сосредоточились на трех аспектах. Первый: мы должны знать, что имеем лучшую команду по кибербезопасности в регионе. Второй: мы уделяем огромное внимание инфраструктуре и инструментам безопасности. Большую часть данных мы храним в "облаке", мы опираемся на программные продукты, обеспечивающие сохранность и неприкосновенность наших баз. Третий пункт: это особенность процедур, используемых для управления данными".

Euronews: "Какой урок вы извлекли из пандемии, как искусственный интеллект вписывается в ваш бизнес?"

Хани Вайс, генеральный директор, Majid Al Futtaim Retail: "Мы зафиксировали впечатляющий рост числа онлайн заказов. Он составил 300 и даже 400%, а в Саудовской Аравии, к примеру, приблизился к 1000 процентов! Мы наблюдали во время пандемии удивительные вещи. Например, то, что 28% клиентов, размещавших заказы через интернет, до кризиса никогда не выходили на онлайн платформы".

Мудасир Шейха, группа Careem: "Мы сказали себе: хорошо бы стать для наших клиентов связующим звеном между реальным миром и виртуальным доступом к сервисам, которые им нужны. Став действительно отличным приложением, мы сможем помочь заказчикам повысить эффективность, способствуя формированию более продуктивного общества".

Гамбургер от робота

Пандемия дала толчок не только развитию искусственного интеллекта, но и активной автоматизации в большинстве отраслей. Пищевая промышленность не стала исключением: здесь растет популярность роботов, умеющих готовить гамбургеры и салаты. Смогут ли машины полностью заменить человека а этом участке?

Рик Уилмер, генеральный директор группы Chowbotics: "Автоматизаця в пищевой отрасли - очень сильная примета времени. Ковид все только ускоряет, люди сегодня больше обеспокоены участием человека в процессе приготовления пищи и возможным распространения вируса. Поэтому если мы сможем каким-то образом вывести людей за скобки процесса, заменив роботами, общество почувствует себя в большей безопасности".

Смена акцента влияет на работу, хотя компании-производители робототехники говорят, что не стремятся ограничиваться только машинами.

Джейми Ричардсон, вице-президент White Castle: "Роботы - не замена сотрудникам. Мы рассматриваем их как подкрепление команде: люди, освобожденные от определенных задач, смогут сосредоточиться на приеме заказчиков".

По мнению ряда наблюдателей, всплеск интереса к роботам - явление временное.

Макс Элдер, директор по исследованиям, Институт будущего: "Могут ли эти роботы, приложения конкурировать с настоящими ресторанами, которые сегодня и сами функционируют как простые магазины "на вынос"? Пока, на мой взгляд, они справляются нормально, но вот насчет их будущего успеха я настроен скептически. Думаю, они переживут подъем во время эпидемии, а потом исчезнут так же быстро, как появились. Когда вы автоматизируете приготовление, подачу, распределение блюд, то теряется философия процесса, понимание того, в чем смысл миссии - кормить других и есть самому!"

Ряд специалистов считают, что в пандемию отрасль найдет верный баланс между ролью роботов на кухне и неповторимым вкладом человека.

Гонка электрокаров

Несмотря на семь недель локдауна завода Tesla в США, компания смогла удивить мир показателями чистой прибыли - это 90 миллионов евро за второй квартал года. Компания рапортует о прибыли четвертый квартал подряд, обойдя Toyota и став лидером в отрасли по показателю рыночной капитализации. Однако впереди - новые коммерческие схватки. На пятки Tesla наступает Nissan с новым электрокаром.

Макото Учида, генеральный директор Nissan: "Сегодня мы выпускаем автомобиль, и это больше, чем просто автомобиль. Ariya - это новая эра, новое лицо, новый язык".

Nissan спешит сказать вне слово в год, отмеченный потерями в 5 с лишним миллиардов и бегством бывшего генерального директора Карлоса Гона после обвинений в коррупции. Этот электрический внедорожник - луч надежды для японской группы.

Джим Холдер, журнал Autocar: "Я думаю, с запуском Nissan Ariуa на рынок выйдет новое поколение электромобилей. Nissan, безусловно, вошел в этот сегмент очень рано. Группа стала одним из пионеров, возьмите модель Nissan LEAF! Это было уже более десяти лет назад".

Макото Фукуда, Nissan Development: "С точки зрения конкуренции, безусловно, есть много производителей эффективных электромобилей, но наше преимущество в том, что мы запустили LEAF в 2010 году, эта модель стала первой в массовом производство электромобилей. Благодаря LEAF у нас огромная клиентская база, мы смогли многому научиться у покупателей нашего электрокара".

Джим Холдер, Autocar: "Мы должны быть счастливы, что электромобили сегодня достигают уровня и даже превосходят во многих отношениях машины, на которые мы ездили в течение ста с лишним лет".

Подобные внедорожники составили 40% недавних продаж автомобилей в Соединенных Штатах. Компания Nissan c моделью Ariуa, находящейся в сходном ценовом диапазоне, надеется забрать у Tesla долю рынка. B ближайшие месяцы станет ясно, удастся ли новому электромобилю от японского производителя отрыть новую эру.