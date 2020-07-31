Через Волгу на подводном велосипеде - такие необычные соревнования прошли на днях в России. Несколько десятков их участников пересекли реку на изобретении ярославца Алексея Лукьянова. С тех пор, как он представил свой SeaBike публике в 2017 году, его детище приобретает всё большую популярность в самых разных странах. Сочетание гребного винта и педалей, подводный велосипед на ножной тяге даёт возможность пересечь расстояние в 650 метров за 7 минут, рассказали участники соревнований. Особенно преуспевают в новом спорте триатлонисты. SeaBike весит всего 1 килограмм 800 граммов; его длина не превышает 43 сантиметров. Чтобы овладеть им, требуется всего 3-4 часа. Победителем соревнований в этом году стал Евгений Островский, второе место занял Евгений Хабаров.