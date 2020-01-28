Дубай: вид с воды

Жители и частые гости Дубая хорошо знают неширокий морской залив Хор-Дубай: он почти на 15 километров вдается в сушу, отчего его нередко принимают за реку. В городе бухту называют Сreek, заимствуя английское слово. Главная внутренняя артерия эмирата разделяет Дубай на две части.

Всего за один дирхам вы можете совершить ностальгическую прогулку по воде с остановками в самых интересных точках кварталов Дейра и Бур-Дубай. Туристов наверняка заинтересует уникальный комплекс, воссоздающий атмосферу аутентичного бедуинского поселения прошлых веков; здесь они узнают, как жили местные ловцы жемчуга до торгового бума начала 20 века, когда население побережья бухты многократно увеличилось, в том числе и за счет иностранцев.

Сегодняшняя иностранная диаспора Дубая во многом была сформирована уже тогда. Потомки ловцов жемчуга и торговцев отражают культурное многообразие города, отвечая в числе прочего и за его уникальную кулинарную палитру. Арва Амед, организатор туров по местным ресторанам, приглашает за стол: "Мы с вами - в ресторане Sultan Dubai Falafel, этот адрес известен уникальными рецептами фаршированных фалафелей. Повара используют и острый перец чили, и лук, и специи сумах. Здешние фалафели, безусловно, самые сочные и ароматные во всем городе".

Рынок квартала Дейра отличает фантастический выбор фруктов и овощей самых невероятных цветов и настоящий кордебалет морепродуктов.

До недавнего времени последней точкой в маршруте по бухте крик был знаменитый заповедник фламинго Рас-аль-Хор. Но с расширением Дубайского канала вы можете продолжить морскую прогулку, обогнув узнаваемое здание библиотеки имени Мохахмеда бин Рашида, районы Бизнес-бэй и Джумейра с их башнями и завершить путешествие там, где Creek берет начало - в сияющем под лучами солнца Персидском заливе.