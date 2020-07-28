Защитная маска с драгоценными камнями

В индийском штате Гуджарат можно подобрать под цвет и стиль одежды украшенную драгоценными камнями защитную маску. Примерно за 2000 долларов предлагается маска с американскими бриллиантами, цена доходит до 5300 долларов за более высокое качество. В магазине говорят, что после пандемии клиенты могут вернутся и попросить создать для них ювелирное изделие с использование купленных драгоценных масок.