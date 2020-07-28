Защитная маска с драгоценными камнями

В индийском штате Гуджарат можно подобрать под цвет и стиль одежды украшенную драгоценными камнями защитную маску. Примерно за 2000 долларов предлагается маска с американскими бриллиантами, цена доходит до 5300 долларов за более высокое качество. В магазине говорят, что после пандемии клиенты могут вернутся и попросить создать для них ювелирное изделие с использование купленных драгоценных масок.
Другие No Comment
Когда учителя и ученика разделяет швабра
В Айя-Софии провели дезинфекцию
Главный парад в честь Дня ВМФ РФ
Самые высокие качели в мире открылись для посетителей в Китае
Лондон: маски на любой вкус
Вроцлав: двухмесячный тигренок вышел на охоту
В индонезийском Купанге на берег выбросило гигантского кита
Новый бассейн для медуз в токийском аквариуме
Брюссель: диджей сыграл на "Атомиуме"
Столкновения полиции и манифестантов в Сиэтле
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
Ливни и наводнения в Китае
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment