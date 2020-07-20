Ливни и наводнения в Китае

В восточных и центральных провинциях Китая не прекращаются ливни. В районе реки Хуанхэ ожидаются наводнения, уровень опасности повышен с третьего до второго уровня. В некоторых районах провинции Аньхой уровень воды в реке Хуанхэ поднялся с 0,27 до 1, 14 метров. В административной столице провинции, городе Хэфэй, мощные дождевые потоки нанесли урон инфраструктуре и привели к подтоплениям. В провинции Цзянсу уровень воды в районе местной гидрологической станции превысил 10 метров и историческую отметку 10, 22 метра, зарегистрированную в 1954 году. В городе Нанкин затоплены первые этажи домов. В городе Хунху провинции Хубэй ливни разрушили набережную, свыше 500 военных были срочно направлены в этот район для проведения восстановительных работ. В предстоящие дни мощные дожди ожидаются на территории, охватывающей северо-восток и юго-восток Китая.
Другие No Comment
Лесные пожары бушуют в Сибири и на Дальнем Востоке
В Лондоне прошла акция протеста "против масок, тестов и слежки"
Бразилия: цирковым представлением можно насладиться из окна автомобиля
Париж: на Сене открылся плавучий кинотеатр
Береговая эрозия заставляет австралийцев покидать свои дома
Болельщики клуба "Реал Мадрид" ликуют в центре испанской столицы
Приветствия в эпоху COVID-19: лидеры ЕС "поработали локтями"
Елизавета II посвятила в рыцари 100-летнего ветерана Тома Мура
Самое интересное за неделю в рубрике No Comment
В штате Флорида за решетку попал кенгуру
Тайваньский парламент закидали "водяными бомбами"
Бангладеш: кругом вода
На Гвадалахару обрушился ливень
"Дикий запад" в Сербии
Дельфины вышли на прогулку
В Индии растет число жертв наводнений и оползней
Кейптаун в пене, как в снегу
Сильный пожар на НПЗ в Китае
Безрассудный концерт в Ницце
"Диснейуорлд" во Флориде открылся в разгар пандемии