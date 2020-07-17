Тайваньский парламент закидали "водяными бомбами"

Тайваньские законодатели забросали зал заседания парламента "водяными бомбами" и устроили драку. Причиной послужило назначение нового главы государственной надзорной службы. Это уже третий похожий инцидент в местном парламенте. "Войну" устроили члены оппозиционных партий против представителей правящей Демократической прогрессивной партии. Те в ответ были вынуждены надеть дождевики и поставить картонные щиты. Парламент в Тайбее известен массовыми драками и часто становился ареной для протестов. Когда президент Цай Инвэнь впервые вступила в должность четыре года назад, там вспыхнули потасовки из-за политики реформ и сокращения пенсий. С тех пор такие столкновения утихли, но в последние две недели они вернулись с назначением 70-летней Чэнь Чу главой службы надзорной службы. После своего избрания Чэнь Чу заявила о выходе из Демократической прогрессивной партии, чтобы сохранить беспристрастность своего пребывания на посту.