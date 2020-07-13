Кейптаун в пене, как в снегу

Ливневые дожди и ураганный ветер обрушились на южноафриканский город Кейптаун - второй город ЮАР. Некоторые районы оказались затоплены. Сильные ветры, достигающие 100 км/час не прекращались почти сутки, а когда поднятые штормом волны десятиметровой вышины обрушились на берег, земля оказалась покрыта морской пеной, словно снегом.
Ветер повалил несколько деревьев в жилых районах и сорвал крыши. В регионе заметно похолодало, местами температура опустилась до 13 градусов.
По прогнозам синоптиков, холодная погода в Кейптауне задержится, а вместо пены начнётся настоящий снегопад.
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