Кейптаун в пене, как в снегу

Ливневые дожди и ураганный ветер обрушились на южноафриканский город Кейптаун - второй город ЮАР. Некоторые районы оказались затоплены. Сильные ветры, достигающие 100 км/час не прекращались почти сутки, а когда поднятые штормом волны десятиметровой вышины обрушились на берег, земля оказалась покрыта морской пеной, словно снегом.

Ветер повалил несколько деревьев в жилых районах и сорвал крыши. В регионе заметно похолодало, местами температура опустилась до 13 градусов.

По прогнозам синоптиков, холодная погода в Кейптауне задержится, а вместо пены начнётся настоящий снегопад.